Ghetto di Venezia, nuova piattaforma per visite e tour guidati

La Comunità ebraica di Venezia e la società Opera Laboratori hanno stipulato un'intesa per la gestione delle visite al Ghetto della città lagunare.

Il progetto strutturato prevederà supporti multimediali, una piattaforma informatica integrata per le prenotazioni e la prevendita, un sito web e un call center dedicato oltre a mostre e iniziative, nuove guide cartacee e virtuali che permetteranno di completare l'esperienza di visita.

Tante le modalità di visita, dai tour guidati a partenza fissa in italiano (alle 10,30; alle 11,30; alle 12,30; alle 13,30; alle 14,30 e alle 15,30) e inglese (alle 11; alle 12; alle 13; alle 14; alle 15; alle 16) ogni ora dalla domenica al venerdì (solo il venerdì l'ultimo tour in italiano si svolge alle 14,30 e l'ultimo tour in inglese alle 14).

Alle visite didattiche per le scuole e quelle private in esclusiva alle due sinagoghe la Scola Levantina e la Scola Spagnola, al midrash Cohanim (una sala di studio fondata dalla famiglia Cohen negli anni '80 del 1500) e quelle all'antico cimitero ebraico.

«La nuova gestione di Opera Laboratori - commenta il Dario Calimani, presidente della Comunità ebraica di Venezia - sta già mostrando tutta la capacità di collaborazione e di iniziativa che la società è capace di produrre. Il nuovo Museo ebraico di Venezia, non appena saranno ultimati gli importanti lavori di restauro in cui siamo impegnati, richiede che si sviluppino sin d'ora attività e iniziative nuove, che siano in grado di risvegliare nuovo interesse attorno al Ghetto di Venezia e alla sua storia».