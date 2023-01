Giovane in crisi devasta l’appartamento: a Portogruaro arrivano i carabinieri

Perde le staffe e distrugge tutto in casa, sottoposto a ricovero coatto nel vicino ospedale. Momenti di forte tensione si sono vissuti la mattina di San Silvestro in una zona difficile di Portogruaro, in via Croce Rossa, dove due gazzelle della compagnia carabinieri di Portogruaro sono intervenute, in rapida successione, per rispondere alle richieste, fornite attraverso il numero telefonico 112, da un padre disperato e in preda a una forte crisi.

Non sapeva come placare la furia del figlio, un giovane che da tempo soffre di gravi problemi psichici e che, anche in passato, ha dato seri grattacapi anche alle stesse forze dell’ordine.

Quando in casa sono entrati i militari, il giovane si è dato subito una calmata, rispettando gli operatori intervenuti. Lo scenario che si è presentato di fronte ai carabinieri era però difficile. Infatti tutto attorno era distrutto e il disordine era molto evidente.

Il ragazzo poi si è fatto accompagnare all'ospedale per il trattamento, sperando che le cure intraprese proseguano anche con l’anno nuovo. La richiesta di intervento è partita, per giunta, da un ingresso non nuovo.

Nello stesso stabile in cui questo giovane ha dato forti segnali di squilibrio, l’estate scorsa si sono verificati una serie di allarmanti episodi. Una sera è stato appiccato il fuoco a un appartamento sfitto, meta di sbandati.

L’incendio aveva procurato danni enormi, rendendo l’appartamento inagibile. In un’altra circostanza, invece, sono state rotte alcune vetrate e, con lo spray, imbrattati i muri con scritte senza senso.