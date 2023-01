Marghera, tentato furto da Caddy’s in piazza Mercato

Tenta di scassinare l’entrata di Caddy’s, ma non ci riesce. Le commesse si erano assentate un attimo dal negozio in piazza Mercato, a Marghera, visto che era l’ora di pausa, attorno alle 14.45 di lunedì. Le serrande erano mezze abbassate quando uno straniero, volto noto che bazzicava fino a poco tempo fa in via Piave, sostiene chi lo ha riconosciuto, ha tentato di forzare l’entrata per arraffare il fondo cassa. Ma gli è andata male.

L’episodio in pieno giorno, nel cuore di Marghera. Le impiegate della catena di igiene e bellezza se ne sono accorte e hanno chiamato la polizia, intervenuta poco dopo per fermarlo. Non è riuscito a rubare nulla.

I cittadini e il comitato del quartiere, protestano: «Lo stesso soggetto aveva appena disturbato la gente alla Coop» spiegano «poi era andato a drogarsi sotto agli occhi delle persone», a due passi.

Tra le segnalazioni, quella, poco lontano, di continue incursioni di sbandati nell’ex asilo del Sacro cuore, dove la notte si vedono le luci accese, quelle delle pile di chi si rifugia all’interno per drogarsi e spacciare.

Attorno alle 21 in centro a Marghera sono intervenute numerose pattuglie della polizia, proprio perché all’interno dell’edificio abbandonato si trovavano delle persone.