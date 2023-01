Venezia, la rivoluzione di gennaio tra tanti addii di peso e una novità in attacco. Tutti i nomi

Spunta il nome di Diop (Novara) per l’attacco. Fiordilino è conteso da Spal e Cosenza. Bjarkason al Foggia, Cuisance verso l’addio come Connoly. Ma sul taccuino non sono i soli: ecco il piano arancioneroverde

Giuseppe malaguti