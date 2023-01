Botti di Capodanno a Mestre, a fuoco anche una Mercedes in via Felisati

Non solo cassonetti, ma anche automobili. La notte del 31 dicembre, chi si divertiva a sparare botti e petardi, ha mandato a fuoco campane dei rifiuti, ma anche, come si vede nelle foto, un’auto, Mercede Classe A, parcheggiata in via Felisati.

Prima le fiamme, poi lo scheletro. In queste ore la macchina, anzi quel che ne rimane, è parcheggiata in strada, incenerita.