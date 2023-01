Mestre, fuga di gas in piazzale Candiani

Pompieri impegnati per ripristinare una fuga di gas alla fine di piazzale Candiani a Mestre, tra i due palazzoni che delimitano l'area pedonale. Al lavoro i tecnici per trovare la perdita. Non è stato necessario chiudere la strada ma solo interdire il punto dove si scava, qualche disagio le auto parcheggiate. Anche se per fortuna il negozio prospiciente era chiuso (Marta Artico).

00:43