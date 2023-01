Gli ibernisti inaugurano il 2023 con il primo tuffo in mare al Lido di Venezia

Si rinnova il tradizionale appuntamento del primo dell’anno con gli ibernisti al Lido di Venezia.

Centinaia i residenti che si sono ritrovati a mezzo giorno nel tratto di litorale davanti allo stabilimento del Blue Moon per inaugurare una nuova stagione di bagni in mare, una tradizione che si era interrotta negli ultimi anni causa pandemia. Sole o nuvole, il gruppo dei temerari ibernisti si riunisce per solcare, con alcune bracciate beneauguranti, le acque calme del Lido. In mare è stato srotolato il classico di striscione di benvenuto al nuovo anno.

Ad attenderli all’uscita dal mare, un rinfresco che propone un menù tipico del primo giorno dell’anno: lenticchie e cotechino.

Tante le famiglie presenti con i bambini protagonisti grazie alle animazioni organizzate dal Comune