Addio agli sconti sulla benzina, tutti in coda ai distributori di Mestre

Addio agli sconti sui carburanti a partire dal primo dell’anno, ed ecco comparire fuori dai distributori di benzina lunghissime code di macchine per un ultimo pieno a prezzi contenuti. E’ quanto successo la sera del 31 dicembre a Mestre ma un po’ ovunque in provincia. In particolare, lunghe file di automobilisti si sono create davanti ai distributori situati nei pressi dei centri commerciali e dell’Auchan.

Il motivo? Presto detto. Dal primo gennaio scade infatti la misura introdotta lo scorso marzo dal governo di Mario Draghi per abbassare il prezzo del carburante con il meccanismo dello “sconto sulle accise”. Nella legge di bilancio per il 2023 non sono previste proroghe della misura: significa che a meno di nuove decisioni in merito dal 1° gennaio 2023 benzina e gasolio potrebbero costare 18,3 centesimi in più al litro.