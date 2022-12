Vende botti Super magnum a un undicenne, denunciato commerciante di San Donà

Titolare di un mini market di San Donà denunciato dalla polizia locale per aver venduto a un 11enne materiale pirotecnico “dal forte potere esplodente”. Tra le molte telefonate giunte in questi giorni alla polizia locale quella di un genitore allarmato che sorprendeva il proprio figlio di 11 anni con un’ingente quantità di Super magnum vietati ai minori.



A seguito della segnalazione, gli agenti della Polizia Locale di San Donà di Piave accertavano che il titolare di un minimarket sandonatese aveva effettivamente venduto all’11enne il materiale. Anche uno solo dei botti venduti era in grado di procurare serie lesioni alle mani e al volto: tutto è stato sequestrato e il commerciante denunciato. Chi vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici ai minori di 14 anni rischia l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.



La Polizia Locale intima a tutti i commercianti di attenersi al rispetto degli obblighi di legge per la vendita di questi prodotti e invita gli utilizzatori ad un attento e responsabile impiego dei prodotti pirotecnici.

L’utilizzo da parte di soggetti inesperti o l’impiego improvvido di tali articoli provoca tutti gli anni gravi incidenti con ricorso a cure urgenti presso il Pronto soccorso.

Si ricorda che l’impiego dei botti consentiti ai più giovani deve essere svolto sempre sotto la costante supervisione di un adulto affinché gli ultimi giorni dell’anno possano essere effettivamente un momento di festa.