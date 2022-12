Superenalotto, gioca tre euro a Valli di Chioggia e ne vince 20 mila

A Valli uno dei 20 SuperEnalotto Super Natale d’Italia. Con una schedina da 3 euro un fortunato giocatore della frazione ha centrato il premio speciale di 20 mila euro, portandosi a casa al netto delle tasse 16.104 euro.

Ad accorgersi della schedina vincente il giovane titolare del bar edicola Chiaroscuro Caffè, Thomas Boscolo, che ha inserito la matrice con i numeri nella macchina della Sisal per rigiocare la schedina al cliente, del tutto ignaro di aver messo a segno il superEnalotto dell’estrazione del 27 dicembre.

Il Super Natale è un concorso speciale del SuperEnalotto che mette in palio 600 premi speciali da 20 mila euro nelle tre estrazioni del 27 dicembre, 29 dicembre e 31 dicembre. La scoperta è stata fatta, per caso, nel pomeriggio di giovedì quando il cliente abituale si è presentato all’edicola per rigiocare la stessa schedina.

Quando sul monitor è comparso il messaggio di vincita, il titolare si è emozionato e ha dato la notizia con un fil di voce al cliente che quasi non ci credeva. Da oggi un continuo via vai in bar e telefonate ai titolari per avere conferma dell’importante vincita.