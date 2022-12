Sessantenne su un albero cade da tre metri, elisoccorso a San Michele

Cade mentre lavora su un albero e fa un volo di 3 metri. Un sessantenne è stato tempestivamente soccorso giovedì pomeriggio a San Michele al Tagliamento, dall'equipaggio di un' ambulanza Als (Advanced life support/mezzo di soccorso avanzato, con infermiere a bordo) proveniente da Latisana e da quello dall'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia.

Per cause in corso di accertamento, è caduto da una pianta da un'altezza di circa tre metri, riportando serie lesioni. Si è trattato di un infortunio domestico, avvenuto nel giardino dell'uomo. La centrale operativa del Suem 118 di Mestre ha contattato direttamente la sala operativa dell'emergenza sanitaria del Fvg e gli infermieri hanno inviato sul posto i due mezzi di soccorso.

L'uomo è stato soccorso dalle èquipes sanitarie e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.