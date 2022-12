Lido, ritorna il tuffo degli ibernisti

Primo bagno in mare per salutare il nuovo anno con gli ibernisti al Lido. Riprende la tradizione di “bagnare” il nuovo anno con una nuotata nelle acque dell’Adriatico, tuffandosi al Lido di Venezia dalla spiaggia del Blue Moon. Un appuntamento, giunto alla 42esima edizione, promosso dal Gruppo Ibernisti del Lido e supportato dal Comune nell’ambito delle manifestazioni de Le Città in Festa a Natale.

Alle 12 di domenica 1 gennaio è previsto il ritrovo dei partecipanti sul tratto di arenile antistante il Blue Moon per inaugurare una nuova stagione di bagni in mare lungo tutto il corso dell’anno, una tradizione che si era interrotta negli ultimi anni causa pandemia.

Sole o nuvole, il gruppo dei temerari ibernisti si riunisce per solcare, con alcune bracciate beneauguranti, le acque calme del Lido. Ad attenderli all’uscita dal mare, un rinfresco che propone un menù tipico del primo giorno dell’anno: lenticchie, cotechino e molte altre specialità gastronomiche.