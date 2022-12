Furti in centro a San Donà, caccia al predatore solitario

L’ultimo colpo messo a segno è stato la scorsa notte al “Que Rico Cafè” di piazza Indipendenza dove le videocamere interne hanno ripreso un giovane incappucciato e con mascherina che è entrato forzando una vetrata sopra il banco dei gelati. Ha rubato i soldi del fondo cassa, circa 500 euro, palmari e computer.

È l’ultimo di una serie di furti durante le festività. I ladri erano già stati al bar Venezia in galleria Progresso, sempre per rubare il fondo cassa, alla pescheria spaccio del pesce di piazza Rizzo, senza rubare nulla, in una pizzeria da asporto e in alcune abitazioni nella zona di via Vizzotto.

La titolare del Que Rico, Francis Caramo, è sconsolata dopo il furto: «ci vorrebbero più videocamere in piazza e lungo i portici e una sorveglianza costante delle forze di polizia, per noi gestori di locali è davvero una garanzia a nostra tutela e dei clienti». Il locale affacciato sulla piazza è molto frequentato dai giovani della città, tra musiche sudamericane e cocktail.

Ora i gestori dei locali sono preoccupati, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini esaminando i video.

L’Associazione nazionale sostenitori amici della Polizia, con il presidente Flaviano Iuliano, è intervenuta sui furti di questi giorni, ritenuti un fatto grave perché avvenuti in pieno centro cittadino e vicino al municipio. «Una evidente sfida ai sistemi di sicurezza del centro cittadino di San Donà», dice Iuliano, «e auspichiamo una task force operativa tra le forze dell’ordine, con una serrata e rigorosa indagine attraverso la quale si giunga rapidamente alla identificazione dei responsabili di questi atti delittuosi e al recupero di quanto è stato asportato illecitamente. L’associazione ritiene anche utile, qualora identificati gli autori dei fatti, che il Comune di San Donà valuti di costituirsi parte civile nei confronti di questi delinquenti».