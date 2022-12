«Il sistema sanitario dell'Usl 3 ha retto e sta uscendo dal Covid»

Edgardo Contato, direttore generale dell’azienda sanitaria Serenissima, traccia un bilancio dell’anno che sta per terminare, emblema di nuovi mutamenti a livello provinciale per quanto riguarda la popolazione e le esigenze dei pazienti. «Nel 2022 l’Usl 3 è cresciuta in tutti i settori», spiega, «dando risposte importanti sui pronto soccorso e sulla psichiatria, una delle aree che ha sofferto di più». Il Veneziano sta invecchiando sempre più: i nuovi nati sono scesi del 4,5% rispetto al 2021. (videointervista Alberto Sanavia)

00:59