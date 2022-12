Chioggia, il Comune gestirà direttamente le Tegnùe

Il Comune chiede la gestione delle Tegnùe. La giunta ha dato mandato al sindaco Mauro Armelao per sottoscrivere un protocollo d’intesa per la gestione della zona di tutela biologica al largo di Chioggia, già dichiarata Sito di interesse comunitario e di recente anche Zona speciale di conservazione. Per l’ufficialità manca solo la firma del presidente Luca Zaia.

Da tempo l’associazione Tegnùe onlus, guidata da Piero Mescalchin, chiedeva al Comune una presa di posizione forte per reclamare la gestione del patrimonio sommerso che negli ultimi anni è stato preservato solo grazie alle cure dei volontari dell’associazione.

«Era un provvedimento atteso al quale si è arrivati proprio a fine anno», spiega l’assessore all’Ambiente, Serena De Perini, «Mi sento di definirlo un regalo di Natale per Chioggia, dato il valore naturalistico e anche turistico della zona di tutela biologica. Adesso manca la firma ufficiale della Regione che auspichiamo arrivi presto. A quel punto il Comune sarà l'ente gestore, un passo molto importante. Oltre agli uffici comunali e regionali, ringrazio Mescalchin per tutto il lavoro svolto con le proprie forze in questi anni e per il costante confronto con l’amministrazione. Fondamentale sarà la sua presenza al tavolo tecnico. Dopo anni in cui abbiamo sentito parlare di Tegnue abbandonate, svendute o regalate, finalmente il Comune, con una forte presa di posizione, si assume la responsabilità della gestione. Per tutti gli estimatori di questo tesoro sommerso e per tutta la città è decisamente un grande punto di partenza».

La delibera che contiene il protocollo d’intesa per la gestione individua anche i partner tecnico-scientifici: l’Ente Parco naturale Delta del Po, l’Ispra, l’università di Padova, il Dipartimento di Biologia marina. Il Protocollo ha validità di sei anni. «Dopo anni di assoluta incertezza», spiega il sindaco, «abbiamo preso in mano la questione con serietà e lungimiranza. La zona diventerà di interesse oltre che naturalistico anche turistico, con la proposta ai visitatori di un'esperienza unica. Quando saremo operativi, scriverò alle forze di polizia che hanno i sommozzatori per creare una convezione con loro affinché possano immergersi alle Tegnùe durante le esercitazioni». c