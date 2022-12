Messa alcolica a Natale, i giovani di Mestre sfidano le ordinanze

I giovani sfidano l’ordinanza anti “Messa alcolica” del Comune di Venezia. In centinaia, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, si sono riversati nel cuore di Mestre davanti ai locali della movida per il classico brindisi natalizio. Brindisi che, secondo i residenti, in molti si è protratto in realtà fino a notte fonda e in mezzo a schiamazzi e urla che hanno provocato disagi e segnalazioni alle autorità.

Tra queste, ad esempio, i residenti di via Verdi si sono ritrovati in mezzo a una calca di giovani che bloccavano la strada. Stesso discorso anche nei dintorni di piazza Ferretto e intorno al centro le Barche.

A dire il vero, nei giorni scorsi il sindaco Luigi Brugnaro aveva firmato un’ordinanza a tutela del decoro urbano, della sicurezza e della tutela del territorio per prevenire situazioni di degrado proprio nella notte di Natale.

Il provvedimento – si legge nel testo – prendeva le mosse da quanto avvenuto negli ultimi anni quando, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, si erano verificati numerosi episodi di disturbo e «di patologiche manifestazioni di convivialità ed aggregazione sociale che hanno cagionato problemi alla sicurezza urbana e compromissione del comune patrimonio culturale consistente nella sacralità della notte di Natale, anche attraverso eventi organizzati da pubblici esercizi, noti come “messe alcoliche”».

Termine con cui, nel gergo giovanile, si intendono quei ritrovi più o meno improvvisati fuori dai locali cittadini durante la notte di Natale dove le bevande alcoliche, spesso accompagnate dalla musica ad alto volume fino a notte fonda, scorrono a fiumi.

L’ordinanza disponeva che tra le ore 22 del 24 dicembre e le ore 6 del 25 dicembre 2022 i pubblici esercizi non potessero organizzare eventi e intrattenimenti musicali con DJ-set e utilizzare impianti stereo di qualsiasi tipo, anche internamente al locale.