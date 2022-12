Cucina a fuoco, quattro persone intossicate nella notte

Notte di paura la Vigilia di Natale in centro a Vigonovo. La cucina di una abitazione, per cause ancora al vaglio dei pompieri e dei carabinieri, è andata a fuoco. Quattro persone leggermente intossicate. È successo in via Alessandro Manzoni.

Dalla casa è cominciato ad uscire del gran fumo, poi si sono sviluppate le fiamme. E’ stato dato immediatamente l’allarme visto che i residenti non riuscivano a controllare l’incendio che si propagava rapidamente.

Sul posto così sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Mira e Padova, che hanno avuto il compito di spegnere il rogo ed evitare che si estendesse a tutta la casa. Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina e creato danni da fumo in tutti gli altri locali.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate per quasi tutta la notte da parte dei pompieri. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine . Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, anche se appare probabile sia di natura accidentale.

Le quattro persone che vivevano nell’abitazione sono rimaste leggermente intossicate e sono state prese in cura dai sanitari del Suem 118.

Sono in corso valutazioni per verificare l’abitabilità dell’edificio investito dall’incendio.