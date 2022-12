Riccardo e Tobia, dal Franchetti al basket. Ecco chi erano le vittime dell’incidente della Vigilia a Mestre

I due giovani di 25 anni hanno perso la vita in via della Libertà. Tobia De Eccher aveva studiato Architettura in Svizzera. Con Riccardo Pastrello condivideva la passione per la pallacanestro

Alessandro Abbadir