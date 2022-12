Ordine infermieri di Venezia, Marina Bottacin riconfermata alla presidenza

Una riconferma piena per la presidente in carica: Marina Bottacin è stata eletta nuovamente alla guida dell’Ordine degli infermieri di Venezia nel corso delle elezioni dei primi di dicembre che hanno visto il coinvolgimento di tutti gli infermieri della Provincia. Per i prossimi 4 anni sarà dunque ancora lei alla guida del provinciale, accompagnata dal vicepresidente Federico Michieletto, da Stefania Damiani nominata segretario, e da Francesco Gallo riconfermato tesoriere.

Il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio sarà composto in totale da 15 membri di cui 8 riconfermati: Marina Bottacin, Francesco Gallo, Niccolò Melluso, Federico Michieletto, Manuela Pizzuto, Margherita Rampado, Maria Cristina Rosa, Enrico Zanninello e 7 nuovi eletti: Ornella Bonso, Enrico Da Lio, Stefania Damiani, Amalia Fontanel, Marta Giacomini, Chiara Zamberlan, Caterina Zardo.

«Questa è una squadra rappresentativa di tutte le dimensioni della professione, essendo costituita da diversi generazioni di professionisti con competenze specifiche e di alto livello che operano a livello ospedaliero, territoriale, formativo o esercitano in libera professione - spiega Bottacin - per le cariche è stata fatta una scelta di continuità poiché sentiamo forte la responsabilità, in questo importante momento di evoluzione della professione, di dare coerenza e continuità ma anche nuovo vigore a quanto già fatto o intrapreso nel precedente mandato». Rinnovati anche gli organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e nella giornata di martedì scorso i neoeletti nel Consiglio direttivo e nelle Commissioni Albo, si sono riuniti per la prima volta.

Riconferma anche alla Commissione Albo Infermieri. La presidente per la seconda volta sarà Chiara Rizzo. Alessandro Benvegnù è stato riconfermato alla vice presidenza e Martina Tiberini riconfermata come segretario. La Commissione è costituita da 9 membri di cui 6 riconfermati: Benvegnù Alessandro, Elisabetta Cazzin, Paola De Lorenzo Poz, Chiara Rizzo, Martina Tiberini, Sandy Volpato e 3 nuovi eletti: Cinzia Berto, Elena Filippo, Nicolò Simionato. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono: Mattia De Giovanni, Luigi Di Micco, mentre membro supplente è Luca Panizza.

«Ci aspetta un quadriennio impegnativo le cui priorità possono essere riassunte in quattro parole chiave: partecipazione, trasparenza, continuità e innovazione - dice Bottacin - l’Ordine deve essere il punto di riferimento di tutti gli infermieri e vogliamo che le nostre scelte come direttivo siano partecipate e condivise, riportando il dibattito anche sui valori etici e deontologici della professione. Solo così potremo maturare la consapevolezza di ciò che siamo come professionisti della cura e del nostro ruolo all’interno della società»