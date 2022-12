Schianto sulla Triestina, due feriti in ospedale

Ancora un brutto schianto, l’ennesimo, sul cosiddetto “ponte della Provincia”, sulla statale Triestina, al confine tra i territori di Torre di Mosto e San Stino.

Due i feriti trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto venerdì 23 dicembre, intorno alle 12.45, sulla sponda del ponte lato Torre di Mosto, all’incrocio tra la Statale 14 Triestina, la provinciale 62 via Tezze e la strada che arriva da Sant’Anastasio.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Nissan Qashqai e una Ford Focus. L’impatto è stato molto violento, tanto che le due auto sono finite schiacciate contro il guardrail di protezione del ponte, con la Focus che si è adagiata sul fianco.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di San Donà e Portogruaro e due ambulanze del Suem 118. Secondo le prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste ferite, una delle quali, una giovane donna, è stata estratta dai pompieri dalle lamiere dell’abitacolo in cui era rimasta incastrata.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, al momento non si conoscono le loro condizioni.

Rilievi affidati a due pattuglie dei carabinieri, mentre la polizia locale ha regolato il traffico, a quell’ora molto intenso, sulla Triestina.