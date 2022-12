Dopo una maratona di 4 giorni approvato il bilancio 2023 del Comune di Venezia

Bilancio di previsione 2023 e Dup, con 24 voti a favore e 12 contrari il Consiglio comunale di Venezia approva il bilancio, dopo una maratona di quattro giorni, e un dibattito sul presente e futuro della città decisamente aspro tra maggioranza e opposizione. Non si tocca la fascia esenzione a 10 mila per l’Irpef comunale, nonostante la proposta di innalzamento della fascia di esenzione presentate dalle opposizioni. Passa anche la manovra Tari e viene confermato che si va avanti. nonostante critiche e pressioni, con la tassa di imbarco di 2,5 euro sui viaggi dall’aeroporto Marco Polo che scatta dal primo aprile 2023. Quella portuale rinviata al 2026. Il sindaco Luigi Brugnaro, nel suo intervento prima del voto finale, ha rivendicato il grande lavoro fatto con 170 milioni di fondi arrivati dallo Stato per la manutenzione della città, la lotta allo spaccio e l'investimento nel Bosco dello Sport a Tessera: palazzetto e nuovo stadio sono necessari, ha ribadito, non tanto per i risultati delle squadre ma per garantire a Venezia e Mestre il ruolo di capitale del Nordest sul fronte dei grandi eventi. Novità anche per AVM-ACTV società partecipate del trasporto pubblico , che restano in house. In attivo i bilanci di Fenice, Casinò, musei civici. Decisamente critiche le opposizioni soprattutto sull'uso dell'avanzo pubblico per realizzare opere come stadio e palazzetto e non per un poderoso potenziamento servizi sociali di strada per la lotta alle tossicodipendenze. Il consigliere Zecchi ha proposto di intitolare il Mose a Gianni De Michelis. Il primo cittadino prende tempo: «Ne parleremo a momento debito, quando l’opera sarà del tutto finita».