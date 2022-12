Distretto scolastico di Mirano, nuova viabilità per aumentare la sicurezza

Obiettivo numero uno, raggiungere la scuola in sicurezza e lanciare un messaggio di incentivazione alla mobilità sostenibile. Queste sono state le motivazioni che hanno spinto il Comune di Mirano a modificare la viabilità nei pressi della cittadella scolastica che comprende i tre istituti Levi. 8 Marzo e Majorana Corner.

Su sollecitazione, infatti, dei mobility manager delle scuole stesse, a partire dal 9 gennaio prossimo entrerà in vigore una sperimentazione che coinvolgerà automobilisti, ciclisti e pedoni fino alla fine dell'anno scolastico corrente. Un progetto realizzato anche con la collaborazione della Città Metropolitana.

«Il progetto prevede una ridistribuzione del traffico con nuova segnaletica» dichiara l'assessora all'ambiente Elena Spolaore “negli orari 7.30-8.15 e 13-14.30 abbiamo ritenuto che un punto di scarico in sicurezza fosse il parcheggio tra i due stadi. Le macchine che arrivano da via Cavin possono entrare in via Matteotti, lasciare i ragazzi per poi riuscire in via Cavin. Chi viene da via Scortegara può fermarsi, scendere e non risalire perché è previsto un tratto a senso unico in questo caso h24. Chi arriva dal centro può raggiungere il parcheggio di via Rosselli, via Matteotti e poi uscire. Per gli bus i percorsi resteranno invariati. Speriamo così anche di incentivare la mobilità sostenibile e preservare l'incolumità di pedoni e ciclisti».

«E' stato un accordo condiviso» spiega il sindaco Tiziano Baggio alla presentazione assieme alle assessore Spolaore e Di Raimondo, i rappresentanti di Actv Carrer e Cimarosto, l'Auser, Fiab, il vicecomandante della polizia locale Sorato e delle scuole «con sopralluoghi sul posto abbiamo adottato questa soluzione che tiene conto degli interessi comuni, il diritto allo studio, alla mobilità e alla sicurezza».

«Ogni giorno c'erano situazioni di scarsa sicurezza» racconta Francesca Da Villa del Levi-Ponti “pertanto ci siamo rivolti all'amministrazione comunale che ha dato la disponibilità a discuterne. E' bello che le varie componenti del territorio si uniscano per trovare una soluzione».

Sulla stessa linea Roberto Ruzza dell'8 marzo che aggiunge: «Questo intervento ha anche un valore educativo» e Giovanna Baghin vicepreside del Majorana «era giusto intervenire, c'erano situazioni davvero critiche».

Da Actv massima apertura al progetto, in particolare sulla diminuzione dei tempi di percorrenza verso la cittadella dal centro della città. «Indietro non si torna» conclude il primo cittadino «monitoreremo la situazione, in caso interverremo per apporre dei correttivi».

«Da Fratelli d'Italia esprimiamo soddisfazione per la soluzione su via Matteotti» dichiara il consigliere Matteo Baldan «per via dei parcheggi selvaggi e la mancanza di sicurezza. E' un cambiamento più vasto di quello che ci aspettavamo. Noi avevamo già segnalato il problema in un'interrogazione. E' una vittoria anche nostra, rimangono perplessità sulla nuova viabilità, forse bastava solamente una pattuglia».