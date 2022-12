Campanelli e slogan in via Piave contro l'ordinanza anti monopattini

Nel mirino dei ragazzi del laboratorio climatico Pandora è finita l'ordinanza anti monopattini di Brugnaro. Una mossa, a detta della giunta, per contrastare lo spaccio. Corteo chiassoso in via Piave: "Sulla tossicodipendenza? Solo propaganda e spot". (video Agenzia Pòrcile)

02:31