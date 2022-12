Lido di Venezia, via libera della giunta all’ampliamento di Stella Maris

Via libera della giunta alla delibera di Consiglio comunale con la quale viene accolta la richiesta di Codess sociale di ristrutturare e ampliare la Residenza Sanitaria Assistita e l’Ospedale di Comunità Stella Maris al Lido.

«L’intervento» spiega l'assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin «prevede la demolizione di un edificio già adibito a centro cottura e la realizzazione, in corrispondenza del sedime dell’edifico demolito, di un nuovo padiglione di 3.718,10 metri quadrati che ospiterà: al piano terra, un Ospedale di Comunità dotato di 11 posti letto e, ai piani superiori, tre nuclei di Residenza sanitaria assistita per anziani non autosufficienti, per complessivi 68 posti letto. Il progetto presentato risulta conforme rispetto a tutti i parametri urbanistici, fatta eccezione per quello della superficie coperta totale, che eccede la previsione urbanistica di 85,4 mq. Per tale motivo, è necessario che il Consiglio comunale autorizzi il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici».

«Un via libera» continua l’assessore «che come giunta abbiamo già dato e che speriamo anche il Consiglio comunale faccia proprio per garantire adeguati standard di gestione per i pazienti dell’Ospedale di comunità, nonché di adeguare l’offerta di posti letto per anziani non autosufficienti al Piano di zona dell’Usl 3 Serenissima. Una mano tesa a chi si prende cura dei nostri anziani, valorizza con una radicale ristrutturazione un edificio già esistente e crea nuovi posti di lavoro come quelli per 50 lavoratori che saranno assunti in questa nuova struttura. Nessun consumo di suolo ma solo rigenerazione in chiave sostenibile e più funzionale».