Mestre, corteo in via Piave contro l’ordinanza anti monopattini di Brugnaro

Dopo l'ultima l'ordinanza voluta dal sindaco Brugnaro che vieta ai non residenti bici elettriche e monopattini come strumento contro i pusher del quartiere Stazione a Mestre che adoperano questi mezzi per spacciare, ecco la risposta dei ragazzi del laboratorio climatico Pandora, che da un anno occupano l'ex Cup fronte ex Umberto I.

Campanelli e slogan in via Piave contro l'ordinanza anti monopattini

Giovedì 22 dicembre una biciclettata chiassosa e colorata di giovani che su biciclette e monopattini hanno percorso via Piave.

18 Dicembre 2022

I manifestanti hanno anche toccato i luoghi dei "buchi neri" che non aiutano la ripresa della città.

17 Dicembre 2022

«Pensiamo sia folle continuare a trattare argomenti tanto importanti e delicati come lo spaccio e la tossicodipendenza con finte soluzioni», hanno detto, invitando l'amministrazione comunale a potenziare i servizi sociali e politiche anti abbandono.