Mose, l’allarme di Ance: «Opere compensative necessarie per il litorale»

Quando si parla di Mose, non ci si riferisce solo alle bocche di porto, ma ad un corollario di interventi ed opere con un solo obiettivo: la salvaguardia di Venezia. Lo ribadisce Giovanni Salmistrari, presidente dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili di Venezia.

Salmistrari (Ance): "Lo Stato finanzi ulteriormente il Mose per completare tutte le opere"

L’utilizzo modulato delle barriere preoccupa l'associazione: l’apertura parziale comporta dei movimenti della marea, delle correnti, che fanno nascere la necessità di opere compensative, soprattutto sul litorale di Chioggia, Cavallino-Treporti e Sottomarina.

«Nelle scorse abbiamo visto i danni agli stabilimenti balneari. I litorali soffrono non per le barriere, ma per l’emergenza climatica. Certo è che le aperture e chiusure parziali bene non fanno», spiega Salmistrari.