Chiude il centro vaccinale al PalaExpo di Marghera, il dg dell'Usl 3 Contato: "Da qui la rinascita di Venezia contro il Covid"

Mezzo milione di dosi somministrate dall'8 aprile 2021, ora il centro vaccinale al PalaExpo chiude i battenti. L'appuntamento è alla fine di febbraio 2023. Il patriarca Francesco Moraglia ha celebrato al padiglione la messa prenatalizia, occasione per ringraziare gli operatori per il loro lavoro. Il dg dell'Usl Serenissima. "Qui la sanità si è unita al mondo civile per un'unica battaglia". (video Agenzia Pòrcile)

01:32