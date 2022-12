Un generatore della Marittima di Venezia donato a un ospedale di Makariv

Venezia terminal passeggeri (Vtp) ha donato alla comunità Ucraina greco cattolica di Venezia un generatore che sarà destinato ad un ospedale o campo profughi in Ucraina risponendo alla richiesta di aiuto di Padre Aleksander.

Vtp ha deciso di donare uno dei tre generatori che erano utilizzati a servizio ausiliario delle passerelle mobili della Marittima.

Oggi, è partito il carico speciale con destinazione Makariv, città nella regione di Kiev profondamente colpita dalla guerra.

«In un momento così difficile per l'Ucraina e la sua popolazione - hanno dichiarato Fabrizio Spagna presidente e Ad di Vtp e tutti i collaboratori della società - non potevamo rimanere indifferenti alla richiesta di aiuto di Padre Aleksander e per questo siamo lieti di aver potuto fare un piccolo gesto speriamo possa essere di aiuto alle persone che purtroppo ancora oggi vivono in condizioni in alcuni casi estreme. A tutti loro e alla Comunità Ucraina di Venezia giunga il nostro più sincero augurio di buone feste».