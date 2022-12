Cinquanta milioni per mettere in sicurezza la Basilica di San Marco

Una cinquantina di milioni potrebbero non bastare, nell'arco dei prossimi anni, per garantire i diversi interventi di restauro e di manutenzione della Basilica di San Marco, a Venezia.

Lo ha detto il primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin, in occasione di un incontro per la conclusione del ciclo di lavori avviati tre anni fa e la presentazione del nuovo quaderno della Procuratoria, «Acque alte e restauri» (Marsilio).

Le opere - dalla realizzazione delle barriere in vetro a difesa dall'acqua alta al recupero del pavimento con una coppia di pavoni, a un pulpito, ai due altari di San Paolo e di San Giacomo, i mosaici della Tomba Falier alle strutture lignee della Cupola del Coro - erano state avviate subito dopo la devastante alta marea del 12 novembre 2019, con una punta massima di 187 centimetri sul medio mare.

Tesserin ha ricordato che il lungo periodo della pandemia ha reso tutto più difficile, ha ridotto drasticamente il numero degli ingressi a pagamento alla Basilica e museo - oltre tre milioni nel 2019 -, si è tradotto in una specie di allentamento dell'attenzione generale rispetto ai problemi della salvaguardia di Venezia, di San Marco.

Nonostante questo, non sono venuti meno gli aiuti da parte dei diversi organi competenti, come ad esempio lo Stato - 5 milioni di euro - o la Regione, né da parte di privati.

Per i mosaici dei pavoni c'è stato un contributo del comitato privato Venetian Heritage. Ha quindi espresso la speranza che gli interventi trovino ulteriore forza, che prosegua l'attenzione nei confronti di San Marco specie sul fronte dei finanziamenti complessivi.

Fondamentale, ha fatto intendere Tesserin, sarebbe il ripristino di uno specifico fondo annuale a favore della Basilica. «Le paratoie che abbiamo messo in funzione in questo periodo - ha rilevato - sono la prova che si possono fare delle cose che non sembravano possibili, come per il Mose».

Tanto però c'è da fare, da qui la stima dei 50 milioni di euro per dare ulteriore corso ad opere per la protezione dei mosaici, delle colonne, dei monumenti interni, dai pericoli della salsedine, che ha impregnato nei secoli i marmi, degli agenti atmosferici, del calpestio e dell'umidità prodotta dalla condensa dei respiri delle migliaia di visitatori.