Ubriaco si schianta con l’auto contro un ristorante

I residenti segnalano la presenza di un’auto sospetta, i Carabinieri effettuano un posto di blocco ma il guidatore fugge e si schianta ubriaco contro il muro di un ristorante. L’episodio è accaduto verso le 21 di domenica 18 dicembre ad Arino di Dolo.

I militari, in servizio per la prevenzione dei furti in abitazione, avevano ricevuto da parte di cittadini una segnalazione di un’auto sospetta che si aggirava in zone residenziali. Creato il posto di controllo per fermarla in sicurezza, alla vista dei militari, il conducente ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo e fuggire. Da qui il breve inseguimento e lo schianto contro il ristorante.

A bordo dell’auto vi erano due persone, uscite incolumi dall’auto e poi accompagnati in caserma.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno constatato che l’autista era positivo all’alcoltest (per un tasso pari a 0,6 G/L), oltre ad essere senza patente italiana.

Scattata la sanzione per velocità non commisurata al tipo di strada, guida in stato di ebbrezza con valore del tasso alcolemico superiore a 0.5 ma inferiore a 0.80 g/l e fuga a seguito di intimazione a fermarsi.