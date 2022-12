Vongole senza documenti, sequestrati 400 kg al Lido di Venezia

Quattrocento chili di vongole sequestrate dai carabinieri agli Alberoni. Nei giorni scorsi l’equipaggio della motovedetta di Chioggia, nel corso di un servizio di polizia finalizzato alla prevenzione e repressione del trasporto e della commercializzazione di prodotti ittici di dubbia provenienza o privi della tracciabilità di filiera – in vista del Natale e dell’aumentata richiesta di pesce, tipica di questo periodo dell’anno, sia da parte di ristoranti che di cittadini in vista di pranzi e cene per festeggiare - hanno svolto dei controlli nei Comuni di Chioggia e Venezia.

Tra le varie ispezioni di imbarcazioni ormeggiate, in una di queste, effettuata in località Alberoni al Lido, i militari hanno ritrovato 28 ceste contenenti nel complesso 800 kg di vongole di mare “Chamelea Gallina”.

Per tale prodotto il comandante dell’imbarcazione ha esibito il documento per il trasporto dei lotti di molluschi bivalvi vivi sul quale erano indicati, ai fini della tracciabilità, soltanto 400 kg.

Il restante prodotto ittico, pertanto, pari ad altri 400 kg, per un valore commerciale al consumatore finale stimato in 2 mila euro, è risultato non tracciato e privo di documentazione sanitaria e che ne attestasse la provenienza e la zona di pesca.

E’ stato così deciso di porre il carico sotto sequestro amministravo e, poiché i molluschi erano ancora vivi, sono stati rigettati nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. In conseguenza, sono state elevate sanzioni per 2 mila euro.