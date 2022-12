Balletto e lirica tra i reperti della storia Veneta. Performance al Museo d’Altino

Due ballerine e una cantante lirica accompagneranno una visita guidata tematica:

primo appuntamento prima di Natale di un progetto che continuerà in futuro

La vita che trapela dalle sculture. La danza rivelatrice della storia. La parola mezzo di espressione di quello che è stato.

Sarà una performance coreutica e musicale quella che si svolgerà Mercoledì 21 dicembre alle 16 al Museo di Altino (In via S. Eliodoro 56 Quarto D’Altino).

Un’azione artistica che vedrà le incursioni di due danzatrici (Alexandra Foffano e Giorgia Bortoloso) e di una cantante lirica (Arianna Cimolin) dell’associazione Fuoriclassico accompagnare i visitatori nelle sale del museo per una visita guidata tematica.

Il percorso tra i reperti

Il percorso si snoderà nelle due sale dell’esposizione, al piano terra e al primo piano, poi proseguirà attraversando il giardino per arrivare nella mostra. Le movenze delle danzatrici, partendo dalla base tecnica del balletto classico, faranno immergere completamente gli spettatori in un’atmosfera antica legata alla storia delle persone che popolavano i luoghi in cui sono stati rinvenuti i reperti del Museo. Le sonorità della voce esalteranno il dialogo tra antico e contemporaneo, tra ciò che è stato e ciò che è.

«Abbiamo costruito un dialogo tra antico e contemporaneo con l’obiettivo di sfatare i luoghi comuni sui musei, quelli archeologici in particolare - spiega Giorgia Bortoloso di Fuoriclassico - riprenderemo l’atmosfera antica esaltando un luogo ancora vivo, muovendoci in un’architettura contemporanea che accoglie reperti che hanno molto da raccontare. Operazioni di questo tipo fuori Italia sono molto comuni, qui sono meno frequenti. Ci piacerebbe iniziare un progetto più ampio».

La direttrice farà da guida

A condurre la visita guidata che accompagnerà la performance sarà la stessa Marianna Bressan Direttrice del Museo e dell’Area Archeologica di Altino che spiega: «E’ solo una prima proposta. Ci auguriamo di realizzare una serie di visite teatralizzate itineranti nel Museo. Vogliamo porre in particolare l’accento sulle persone, sugli antenati altinati. Hanno lasciato tracce molto evidenti e talvolta commoventi del loro passaggio nelle immagini e nelle epigrafi dei monumenti funerari che ci raccontano la loro vita».

L’evento sarà gratuito per gli abbonati (gli altri pagheranno l’ingresso al museo) anche grazie al contributo della Regione Veneto. È necessaria la prenotazione (su http://bit.ly/3i8Yv4v) o inviando una mail a: indifesadellacultura@gmail.com o via sms al 3459955826.

Alla fine dell’evento verrà offerto un piccolo rinfresco da «Anticamente pizzeria Capri» che verrà fatto in aula didattica, un modo anche questo per aprire e far conoscere ai presenti tutti gli spazi frequentabili del museo.

Chi sono gli organizzatori

Fuoriclassico è un’Associazione di Promozione Sociale che fa attività culturale senza scopo di lucro, con sede legale in Veneto.

Nasce come collettivo multidisciplinare di artisti nel quale la danza classica dialoga con le altre forme d’arte e che si pone l’obiettivo di contribuire alla difesa dell’arte in ogni sua espressione, avvicinandola al pubblico tramite performance site-specific, adattabili ad ambienti diversi e in grado di valorizzare in modo unico ogni luogo.

Il nome “Fuoriclassico” vuole appunto indicare come la danza classica (e le altre arti) vengano riproposte al di fuori dei loro luoghi tradizionali.

La prima della nascita ufficiale di Fuoriclassico è del 2021 ma le principali artiste, nonché socie fondatrici, hanno lavorato con performance site-specific negli ultimi dieci anni, collaborando con diverse realtà culturali (Biennale di Venezia, Museo archeologico nazionale di Altino, Casa Goldoni di Venezia, Comune di Mirano).

I prossimi passi del progetto

Il progetto intende porsi come punto di avvio per la creazione di una rete locale che coinvolga Istituzioni museali ma anche scuole, associazioni (ANFFAS Ca’ de le Crete, Iris); sponsor, eventuali imprenditori locali, artisti (locali e non). Il progetto intende poi allargarsi alla provincia di Venezia, al Veneto fino ad un'ottica internazionale (lo spettacolo non parlato consente di essere intesi anche dove non c’è linguaggio comune).