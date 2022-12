Trasporto pubblico, a Venezia nuovo sistema pagamento contactless: ecco come fare

Al via un nuovo sistema integrato di pagamento contactless EMV dei titoli di viaggio del trasporto pubblico veneziano tramite carte bancarie.

Si tratta di un progetto in collaborazione tra il Gruppo AVM e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Conduent ed Elavon con la partecipazione di Visa per la realizzazione, nell’ambito della rete urbana ed extraurbana di trasporto pubblico locale dell’area centro meridionale della Città metropolitana di Venezia, di un sistema di pagamento dei titoli di viaggio tramite tecnologia contactless con carte bancarie (debito e credito, comprese le prepagate e le carte bancomat).

Il sistema, comunemente denominato EMV (Europay, MasterCard e Visa), rappresenta una delle principali innovazioni nell’ambito dei pagamenti legati al trasporto pubblico e sta velocemente prendendo piede in tutte le metropoli. L’accordo prevede la fornitura di 1.900 validatrici che saranno in grado di leggere, oltre alle carte di pagamento contactless, tutte le carte che riportano sul fronte il simbolo caratteristico delle onde che propagano verso destra, anche gli attuali supporti in circolazione, quali le tessere Venezia Unica, i biglietti elettronici, la AVM Venezia Official App (e le altre applicazioni partner), con un unico punto di contatto, garantendo la massima usabilità lato cliente.

Il progetto, aggiudicato a seguito di gara pubblica, non contempla solo la fornitura e l’installazione delle nuove validatrici, che verranno posizionate in tutti i mezzi circolanti (bus e tram), nelle stazioni del people mover e in tutti gli impianti della rete di navigazione.

Insieme alla componente hardware, infatti, la RTI garantirà anche la realizzazione di un sistema di calcolo della miglior tariffa applicabile al cliente (best fare), a cui dunque verranno addebitati gli importi maggiormente convenienti in relazione al numero di tap (validazione/pagamento tramite carta bancaria) effettuati nell’arco del periodo considerato.

Il sistema best fare sarà dapprima applicato in via sperimentale ai soli biglietti, con e senza tessera Venezia Unica, anche giornalieri e pluri-giornalieri, per poi estendersi agli abbonamenti mensili e infine agli annuali.

Per il cliente occasionale sarà sufficiente avvicinare la propria carta bancaria alla validatrice per regolare il pagamento e poter viaggiare a bordo dei mezzi. I possessori di tessera Venezia Unica dovranno preventivamente associare il proprio profilo all’interno dell’area riservata dei siti aziendali www.avmspa.it e www.actv.it con la propria carta bancaria e utilizzare tale modalità per pagare direttamente in validatrice il biglietto urbano o extraurbano (senza necessità di pre-acquistarlo).

Su tutti i bus in esercizio nella rete urbana di terraferma e nella rete extraurbana, compresi i viaggi aventi origine o destinazione l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, verrà adottato il sistema già in essere nella rete autostradale con l’applicazione della tariffa massima per il singolo viaggio in caso di mancato tap in uscita.

Nella rete tranviaria, in quella automobilistica urbana di Lido e Pellestrina, in navigazione e nel people mover, invece, sarà sufficiente fare tap solo in salita e continuare a utilizzare la stessa carta bancaria per viaggiare senza ulteriori addebiti nel periodo di validità del titolo.

I palmari di controllo saranno dotati di una modalità sviluppata ad hoc per l’interazione con le carte bancarie, visualizzando l’ultima transazione effettuata tramite lettura o inserendo le ultime 4 cifre della carta utilizzata.