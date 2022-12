Tegole sporgenti, paura all’istituto Barbarigo di Venezia, chiusa la calle

Apprensione all’Istituto Barbarigo. Una tegola sporgente dal tetto ha fatto preoccupare la dirigente scolastica che lunedì pomeriggio ha chiamato i vigili per una verifica statica dell’edificio.

Alla fine nulla di grave: l’istituto resterà aperto, tuttavia nel pomeriggio di oggi la Polizia locale ha disposto la chiusura alla circolazione pedonale del tratto compreso tra il civico 6395/B in calle San Giovanni Laterano e il civico 6387 di fondamenta S. Giovanni Laterano, a Castello, con divieto di transito sull’omonimo ponte.

Così da consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche a mettere in sicurezza il tetto. Ad essere interdetta sarà l’area davanti all’uscita secondaria dell’istituto, e l’ordinanza è stata emanata « ai fini della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini». «Ci tengo a ribadire che le tegole non sono cadute» spiega Rachele Scandella, dirigente dell’istituto Barbarigo «ma la loro sporgenza mi ha convinto a chiamare i vigili per evitare che qualcuno si facesse male. Oggi gli addetti all’edilizia scolastica provvederanno a mettere in sicurezza l’uscita. La scuola ovviamente resta aperta» —