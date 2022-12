Piscina di Marghera, ecco chi sono i nuovi gestori

La commissione di gara per l’affidamento della gestione ed uso della nuova piscina di Marghera ha comunicato oggi il vincitore dell'avviso di gara pubblicato.

Il bando prevede che la gestione sarà affidata per nove anni ed è previsto il pagamento di un canone annuo di 10.000 euro da parte del nuovo gestore. Tuttavia, al fine di garantire un sostegno alle attività nella fase iniziale di gestione, la quale comporterà i consueti costi di avviamento per il gestore, tra cui anche l’allestimento della palestra al primo piano e l’arredo dei locali segreteria e spogliatoi, si prevede che il Comune contribuirà al pagamento di una quota delle utenze per i primi 4 anni di gestione.

Alla gara hanno partecipato tre Raggruppamenti Temporanei di Imprese. All’esito delle valutazioni della Commissione di gara è risultato primo in graduatoria l’RTI composto da Stilelibero SSD e ASD Bissuola Nuoto - Nuotatori Veneziani, Fisiosport Terraglio Impresa Sociale SRL, OPEN Fit SSD, Mestrina Nuoto ASD e S.AR.HA Coop. Soc. ONLUS. La nuova compagine di gestione comprende al suo interno tre realtà sportive che gestiscono impianti natatori a Preganziol, Casier e Mestre (Parco Albanese).

«Ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità e la correttezza» ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello. «Grazie anche ai componenti della commissione per il preciso e sollecito lavoro. Consapevoli delle difficoltà che le strutture natatorie stanno vivendo, come Amministrazione cercheremo sempre di affiancare tutti i gestori per poter continuare l’attività in modo sereno. L’obiettivo è ora aprire prima possibile la piscina per permettere a tanti cittadini di usufruire della struttura, attesa da anni».