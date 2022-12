Pensionato di San Stino muore d’infarto al supermercato

Tragedia domenica alle 12 al supermercato Lidl del Bivio Triestina, a San Stino. Un cliente è morto, nonostante un tentativo di rianimazione prolungato. La vittima, stroncata da un infarto, è Celestino Fornasier, un pensionato di 71 anni che abita poco distante dal luogo della disgrazia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

Lidl in questo periodo mantiene l'orario di apertura domenicale. Attorno a mezzogiorno, tuttavia, la maggior parte dei clienti aveva già completato la spesa per il pranzo; ma ugualmente c'erano molti presenti.

Fornasier abita sempre a ridosso del Bivio, in una strada dedicata a Carlo Marx. Era di fronte a uno scaffale quando a un certo punto è crollato a terra, privo di sensi. Il personale della Lidl si è subito reso conto che la situazione era molto grave.

Tra i clienti c'era anche un'infermiera che lavora in zona. Ha provato a rianimare il 71enne, prima dell'arrivo dell'equipaggio del Suem 118, sopraggiunto poco dopo le varie chiamate di allarme. Anche gli operatori sanitari si sono prodigati a lungo per cercare di strappare alla morte il cliente, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Stino, che dista poco più di un chilometro dalla Lidl. I militari dell'Arma hanno fornito supporto logistico, per agevolare i soccorsi.

La Procura di Pordenone ha concesso subito il nulla osta. Il rapporto del Suem 118 è stato chiaro: Celestino Fornasier è deceduto per cause naturali. I funerali sono stati fissati per giovedì 22 dicembre con inizio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Rosario mercoledì alle 17 sempre in chiesa.

Il pensionato, che conduceva una vita riservata, lascia la moglie Nadia, i figli Dario e Laura e diversi altri parenti.