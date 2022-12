Medicina di gruppo di Noventa, i pazienti attendono fuori al freddo

Costretti ad attendere al freddo fuori dagli ambulatori, protestano i pazienti della medicina di gruppo di Noventa. La minoranza annuncia una segnalazione all’Usl 4. Intanto, per alleviare il disagio, il Comune ha installato un gazebo che ripara dalla pioggia, ma non dal gelo. L’obbligo di attendere all’esterno nasce da disposizioni dei medici. Una decisione «inconcepibile» per i consiglieri di “Vivere Noventa”, Matia Cester, Roberta Vignotto e Antonio Ormellese. «Proibire l’accesso alla sala d’attesa, lasciando i pazienti, specialmente quelli più fragili, all’esterno, esposti alle intemperie e al gelo, è un’autentica vergogna», sostengono, «Oggi è consentito entrare liberamente negli uffici postali, nei cinema e nei teatri, in ospedale con la mascherina, mentre a Noventa c’è chi si arroga il diritto di continuare a impedirlo».

La minoranza solleverà il problema in Consiglio, ma anche all’Usl 4. «Dopo tre anni di emergenza, si ricorre ancora al gazebo di fortuna posizionato all’ingresso», concludono i consiglieri, «Si mormora che tutto ciò dipenda dalla volontà di qualcuno, le cui pretese non risulta gli siano state assegnate da chicchessia».

L'interno del gazebo: qualche sedia sotto il telone

Il Comune invita i pazienti a segnalare i disservizi al distretto sanitario. «Sono sorti dei disagi che sono stati segnalati anche a noi», dice l’assessore alla Sanità, Alessandro Nardese, «La richiesta parte sempre dai medici per evitare il più possibile che persone inconsapevolmente positive entrando in sala d’aspetto possano contagiarne altre e i medici stessi. I medici ribadiscono che bisognerebbe non arrivare troppo in anticipo rispetto all’appuntamento. È vero che ci sono arrivate segnalazioni di ritardi notevoli, che hanno fatto aspettare le persone al freddo. Il problema l’ho già sollevato in conferenza dei sindaci alla dirigenza strategica dell’Usl e mi è stato detto che esistono delle linee guida emesse dall’azienda sulla gestione di queste problematiche. Invito i cittadini a scrivere al distretto sanitario. Se ci sono delle criticità, gli organi competenti interverranno».