Renne e alberi di Natale, i decori sono di quattromila bimbi delle scuole della provincia di Venezia

Al centro commerciale Porte di Mestre l'esposizione "Renne in mostra", allestita fino al giorno dell'Epifania: grandi sagome non solo dell'animale che accompagna Babbo Natale nella sua missione, ma anche di alberi di Natale che sono state decorate grazie ai lavori di quattromila bambini di trenta scuole della provincia di Venezia. L'iniziativa porta con sé anche un risvolto benefico: Porte di Mestre farà una donazione alla onlus "Una carezza per crescere" per l'acquisto di un dispositivo medico per la Patologia neonatale dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. (video Pòrcile)

02:52