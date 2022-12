No al razzismo: ecco il corteo dei bengalesi che sfila per il centro di Mestre

«La fede è una questione decisamente personale e il velo non è imposto alle donne, ma è una loro libera scelta, che però tutti devono rispettare». La comunità del Bangladesh a Venezia, che conta dagli 8 mila ai diecimila cittadini, con figli e famiglie nella nostra città, oggi è scesa in strada. Per dire no al razzismo, difendere le donne che usano il velo, come il niqab e per invitare anche gli italiani a non chiudere gli occhi contro gli episodi di violenza gratuita

00:24