Scivola con le ciaspole nel canalone ghiacciato, 24enne di Venezia in ospedale

Mentre con amici, ciaspe ai piedi, stava percorrendo il sentiero numero 235 di Forcella Antracisa, sul Monte Tranego nel Bellunese, un 24enne di Venezia ha perso l'equilibrio ed è scivolato per oltre 100 metri in un canale laterale innevato e ghiacciato.

Allertata dai compagni verso le 13.20, la Centrale del 118 è risalita alle coordinate e ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Individuato il punto in cui si trovava, sopra una vecchia valanga, il ragazzo, che lamentava dolori in diverse parti del corpo, è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri per essere poi trasportato all'ospedale di Belluno.