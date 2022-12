No al razzismo e alla violenza: il corteo dei bengalesi in centro a Mestre

«La fede è una questione decisamente personale e il velo non è imposto alle donne, ma è una loro libera scelta, che però tutti devono rispettare». La comunità del Bangladesh a Venezia, che conta dagli 8 mila ai diecimila cittadini, con figli e famiglie nella nostra città, oggi è scesa in strada. Per dire no al razzismo, difendere le donne che usano il velo, come il niqab e per invitare anche gli italiani a non chiudere gli occhi contro gli episodi di violenza gratuita.

Lo avevano già fatto nel 2017 contro la violenza delle baby gang, portando a Mestre ben 2.500 persone. Lo rifanno oggi, con un corteo in cui hanno partecipato almeno 800 persone.

In prima fila le donne, come Sanuara, mamma di due bambini, che è stata aggredita e picchiata perché portava il velo che le copre il volto. A colpirla sono state tre donne che le hanno urlato “Fantasma” e di andarsene dall'Italia.

No al razzismo: ecco il corteo dei bengalesi che sfila per il centro di Mestre

Offese e poi una aggressione fisica, che è scaturita dal fatto che la donna capisce l’Italiano, visto che vive qui da anni, e agli improperi non è rimasta zitta ma ha reagito. Una forma evidente di bullismo culturale, su cui indagano i carabinieri che hanno identificato la donna autrice materiale dell’aggressione.

La manifestazione ha preso il via dalla stazione di Mestre, con un corteo che giunto fino a piazzetta Coin per il comizio finale. Invitati a partecipare anche gli italiani. Hanno già aderito il gruppo di Viviamo Marghera, consiglieri e politici, il parroco della Cita, don Capovilla.

Ieri Prince Howlader di Giovani per l’Umanità e Kamrul Syed, da 17 anni in Italia, sposato con una donna italiana, assieme agli altri esponenti della comunità del Bangladesh trapiantata nel Veneziano hanno ribadito i motivi della manifestazione contro il razzismo, strisciante, che da anni vede episodi violenti verso cittadini del Bangladesh. E spiegano. «Il velo è una scelta, non certo una imposizione come avviene in altri paesi come l’Iran. Ci sono almeno 200 donne del Bangladesh che oggi lavorano in alberghi e ristoranti veneziani e che vivono la loro vita senza indossarlo.

E ci sono donne che, invece, ad un certo punto delle loro vite, scelgono di indossarlo. Attendiamo di poter incontrare i rappresentanti dell’amministrazione comunale a cui abbiamo chiesto un incontro». La solidarietà è arrivata in primis dal sindaco Luigi Brugnaro che di recente ha incontrato Sadmir Aliovski, presidente della Comunità Islamica.

«Ma la questione non è legata alla religione musulmana, riguarda la nostra comunità», spiegano dalla scuola di via Aleardi dove da anni ci sono lezioni di italiano al mattino per le donne ma dove anche le seconde generazioni, i bambini e le bambine, nati in Italia e che frequentano in massa le scuole cittadine, possono ricordare la loro lingua d’origine.

La comunità del Bangladesh chiede un incontro con il Comune anche per coronare un sogno: quello di un grande centro di preghiera nella zona di via Ca’ Marcello, in un edificio dismesso che ospitava una carrozzeria. Mille e cinquecento metri quadri, lontano dalle case, dove riunirsi. Gli attuali cinque centri attivi (l’ultimo è ospitato in un capannone di via Linghindal) costano, in affitti, ogni anno circa 150 mila euro.