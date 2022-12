Poco personale, liste d'attesa infinite: flash mob davanti al Serd dell'Usl 3 a Mestre

Alla Regione si chiede di raddoppiare almeno il personale del Serd di Mestre. Al Comune di Venezia una campagna incisiva, mettendo in campo almeno trenta operatori/educatori professionali. Sul tema eroina a Mestre, la richiesta di investire nei servizi con il flash mob, sabato 17 dicembre, davanti al Serd di via Calabria, il servizio dipendenze dell’Usl 3 Serenissima. La realtà: poco personale al Serd, liste d’attesa per le comunità terapeutiche, pochi operatori di strada. Il gruppo di Marghera libera e pensante, il laboratorio climatico Pandora e i verdi di Gianfranco Bettin lanciano l’allarme generale. (Mitia Chiarin, videointervista Agenzia Pòrcile)

03:28