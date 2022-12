Il presepe in vetro di Murano consegnato a Roberta Metsola

Un presepe realizzato dai maestri vetrai di Murano sbarca a Strasburgo, consegnato dall’eurodeputata della Lega Rosanna Conte alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso della plenaria dell’Eurocamera. Per anni il presepe non entrava nei palazzi dell’Europa. Il presepe è stato realizzato dal Consorzio Promovetro di Murano ed è stato benedetto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia.

@ European Union 2022 - Source : EP

«Voglio ringraziare Luciano Gambaro, presidente del Consorzio, e il Monsignor Moraglia per aver dato il loro supporto a questa iniziativa. Quest’opera ha un duplice valore: da un lato, vuole riaffermare le radici giudaico cristiane dell’Europa, i nostri valori comuni, come quello della famiglia, e tutto ciò che il Santo Natale rappresenta, e che qualcuno nell’Ue vorrebbe cancellare. Dall’altro, la consegna del presepe è stata l’occasione per ribadire al Parlamento europeo le istanze degli artigiani di Murano, di un’eccellenza mondiale che è alle prese con una situazione di estrema difficoltà a causa dei rincari energetici. Le misure per aiutare le imprese da parte dell’Ue sono ancora insufficienti: con Metsola, abbiamo condiviso la necessità di un maggiore impegno dell’Europa per sostenere eccellenze mondiali come quella di Murano», conclude.