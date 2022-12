Natale a Venezia: villaggio in villa, mercati etici e tanta beneficienza

Tante iniziative in terraferma per il Natale. Alla Gazzera in villa Pozzi ha preso il via il villaggio di Natale, organizzato dall’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera con il sostegno di Comune e Vela. “Magico Natale – Gazzera” dal 17 dicembre all’8 gennaio, trasforma la dependance di villa Pozzi in un villaggio delle feste, con tante iniziative per grandi e bambini, per godere assieme dell’atmosfera del Natale. Ci saranno mercatini di Natale, attrazioni itineranti, giochi per bambini, l’esposizione dei presepi nelle vetrine dei negozi e molto altro. Dal 17 al 24 dicembre, i bambini non possono perdere l’ufficio postale con minigolf, dove, assistiti dagli elfi, potranno giocare a imbucare la letterina per Babbo Natale. E per le famiglie promozioni per acquistare nei negozi di vicinato del centro della Gazzera.

Nel chiostro di M9

AEres Venezia per l’altraeconomia organizza “#AltroNatale, un baobab di speranza”, mercato natalizio delle economie sociali e solidali. L’evento è realizzato in collaborazione con Fondazione Venezia, M9 Museo, Associazione Botteghe del Mondo e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”. Dal 17 al 24 dicembre, dalle 9 alle 19, nel chiostro delle relazioni dell’M9 di Mestre si troveranno dodici stand con oltre mille prodotti, tra i quali miele biologico, frutta e verdura bio, prodotti del commercio equo e solidale, prodotti della panificazione biologica e cerali antichi, formaggi e salumi biologici, ceramiche fatte a mano, pelletteria e bigiotteria dal mondo. L’ingresso è gratuito.

#AltroNatale promuove le filiere locali del cibo biologico equo e giusto e le tematiche dell’inclusione di persone in situazione di svantaggio sociale, fragili e disabili, così come previsto dal patto di sussidiarietà siglato tra AEres e il Comune di Venezia nel corso del 2022. Vuole mettere al centro del Natale la necessità di un cambiamento e di pace: attraverso il progetto Impronta di Comunità ed il progetto di rete Nuovi Orizzonti sono coinvolte numerose cooperative sociali del territorio allo scopo di contrastare tutte le forme di abilismo, emarginazione ed esclusione sociale e di promuovere la vendita diretta dei prodotti artigianali ed artistici delle economie solidali di luogo.

Tre nuovi mercatini

Il Centro Commerciale Quartierale San Francesco della Vigna organizza “Natale sotto le stelle”, iniziativa che, in Salizada San Francesco della vigna 3150, propone un mercatino natalizio con prodotti artigianali aperto dal 15 al 17 dicembre, dalle 10 alle 19. Nei tre giorni di mercatini, inoltre, verrà fatta una raccolta fondi per sostenere le Pink Lioness in Venice, gruppo di donne operate di cancro al seno che organizzano attività di informazione e sensibilizzazione su questa malattia. “Natale sotto le stelle” vivrà altri due momenti di festa il 22 dicembre e il 5 gennaio. Nel giovedì prima di Natale, alle 17, al Centro Commerciale Quartierale arriverà Babbo Natale. Il 5 gennaio, invece, sarà il turno della Befana, che giungerà a San Francesco della Vigna alla stessa ora.

Nei pomeriggi dal 15 al 25 dicembre, invece, presso il Villaggio Laguna di Campalto prosegue "Natale Insieme" con gli stand dell’Associazione Agape, presso i quali sarà possibile acquistare i lavori artigianali natalizi dei ragazzi dell’associazione e alcuni prodotti provenienti dalla missione di Ol Moran in Kenya. Inoltre ci sarà la mostra dei cartelloni natalizi realizzati dagli alunni dell’istituto comprensivo “Gramsci” e della scuola dell’infanzia e asilo nido “Sant’Antonio” di Campalto.

La direzione e i commercianti del centro commerciale “La Piazza” di Favaro, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano la settima edizione de “I Gusti di Natale alla Piazza”, mercatino natalizio dedicato ai prodotti enogastronomici tipici delle regioni d'Italia. L’evento si svolgerà tutti i giorni fino al 24 dicembre, con orario 10-19, presso il centro commerciale “La Piazza”. I visitatori potranno degustare e acquistare specialità alimentari dolci e salate e mangiare presso gli operatori street food, che proporranno ricette legate al proprio territorio di provenienza. Ci sarà inoltre un mercatino con oggetti d’antiquariato e vintage, artigianato artistico e prodotti naturali. Tutti i giorni i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi, le sculture di palloncini, i clown e l’animazione. Il 24 dicembre Babbo Natale incontrerà i bambini.

Poliziotti solidali

Mercoledì 21 dicembre nei centri Don Vecchi 5,6,7 di Mestre alle 17 la festa organizzata dal sindacato di polizia Fsp Polizia di Stato di Venezia che ha raccolto tra i poliziotti doni di Natale destinata ai bambini, contando sulla collaborazione del Mobilificio Coro’ di Marano di Mira e del Toys Center di Gambarare. I regali andranno agli ospiti del centro Don Vecchi di Mestre ma anche ai piccoli ospiti delle Case famiglia Taliercio di Mestre, San Pio X di Venezia e al centro di solidarietà cristiana Papa Francesco di Mestre, che distribuisce vivere, vestiti a chi ha redditi bassi e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese.

Il regno del cioccolato

Fino a domenica 18 dicembre a Mestre sarà protagonista anche il cioccolato. Per quattro giorni via Rosa e piazzale Donatori di Sangue ospitano le bancarelle e gli stand di “Puro Cioccolato Festival”, evento organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada e International Street Food Italia, promosso dalla Confcommercio di Mestre e parte del palinsesto de “Le Città in Festa”. “Puro Cioccolato Festival” è aperto dalle 10 alle 20. Le migliori aziende produttrici di cioccolato artigianale e di dolci esporranno le proprie eccellenze. Protagonisti, maestri cioccolatieri, chef e food blogger, italiani e stranieri. Inoltre, a disposizione dei bambini e dei loro genitori, ci sarà la possibilità di divertirsi con il laboratorio creativo, all’interno del quale potranno mettersi alla prova come pasticcieri e cioccolatai.