Festa di Capodanno a Mirano in piazza Martiri ma sarà senza fuochi

Niente fuochi d’artificio, ma era stato detto sin da subito. Ora è stato definito il programma della festa di Capodanno che si terrà in piazza Martiri a Mirano. Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, il Comune è pronto a riprendere le tradizioni dell’ultima notte dell’anno all’aperto e riportare in centro migliaia di persone tra famiglie, adulti, coppie. E Noale è pronta a riabbracciare la Pirola Parola del 6 gennaio con alcune novità anticipate dal presidente della Pro loco Enrico Scotton.

Intanto il Capodanno di Mirano; il programma inizierà alle 22 e la serata avrà come titolo “Wonder 2023”; come emittente ufficiale ci sarà Radio Company, mentre l’intrattenimento e l’animazione saranno affidati a Deejay Nick e Daniele Belli. La musica da vivo sarà garantita dalla Non Plus Ultra. Poco prima di mezzanotte, l’immancabile countdown per portare i presenti al nuovo anno. Il palco sarà posizionato davanti al municipio. L’ingresso sarà gratuito e tutto si dovrebbe concludere attorno all’1 di notte. L’iniziativa è targata Comune, con la società Contatto e l’associazione Volare 4.0. Poi, per il primo giorno del 2023, è confermato il Concerto di Capadanno in Villa Belvedere dal titolo “Cin cin… l’Operetta” a partire dalle 17, organizzato con la Fondazione Gabriele ed Emilia Bianchi.

Nella tappa di avvicinamento verso gli ultimi giorni del 2022, domenica prossima, l’ultima prima di Natale, il centro di Mirano ospiterà da mattina a sera il mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio con una previsione di 140 espositori. Nel pomeriggio arriverà Babbo Natale e dalle 17 si terrà il concerto dei bambini Oxford Schhol “Christmas Carols”.

A Noale, l’appuntamento più importante del Natale è pronto a rivivere dopo un biennio attorno alla rocca con il suo “pronostego”. Come fa sapere Scotton, sarà confermato il falò, che dirà a quale 2023 si andrà incontro. Invece la Pro loco rinuncia ai fuochi d’artificio, sostituiti da uno spettacolo laser. Inoltre, per rivitalizzare piazza XX Settembre rimasta chiusa quest’anno per sei mesi per il cantiere di rifacimento dell’area, il corteo dei Borghi partirà proprio da qui e, al termine della Pirola Parola, vi farà rientro per un lungo aperitivo.