A Mestre la comunità del Bangladesh scende in strada contro il razzismo

Scendono in strada domenica 18 dicembre con un grande corteo di almeno 800 persone i rappresentanti della comunità del Bangladesh, la più grande della provincia di Venezia. La manifestazione parte alle 10 dalla stazione di Mestre e si conclude in piazzetta Coin con un comizio. In prima fila le donne e l’invito, spiegano i rappresentanti della comunità del Bangladesh, è anche rivolto ai veneziani e mestrini, affinché partecipino, sollecitando sicurezza e attenzione da parte dei residenti per denunciare episodi violenti nei confronti in particolare delle donne e dei giovani. Hanno aderito anche l’associazione Viviamo Marghera, il parroco della chiesa del quartiere Cita, don Nandino Capovilla, consiglieri comunali e politici.

La comunità nei giorni scorsi ha ricevuto anche la solidarietà del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, durante il suo intervento in consiglio comunale.Solidarietà confermata anche nell’incontro con Sadmir Aliovski, presidente della Comunità Islamica. Ma la comunità del Bangladesh chiede un incontro con l’amministrazione comunale anche per valutare la proposta di un nuovo grande centro di preghiera nella zona di via Ca’ Marcello, in un edificio oggi dismesso, lontano dalle zone abitate.