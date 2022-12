Marghera, una serata di gala benefica con l’esclusivo concerto di Red Canzian

Serata di gala alla Venezia Heritage Tower che rende omaggio al mondo del lavoro di Porto Marghera e, insieme, sostiene la lotta contro i tumori. Si chiama "Musica, Impresa e Salute: vedere lontano” l’evento organizzato per lunedì 19 dicembre da Venezia Heritage Tower con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il tradizionale concerto delle feste, riconoscimento di fine anno a ogni persona impegnata nello sviluppo economico, sociale e culturale di Venezia, si intreccia con il tema della prevenzione e della ricerca in ambito oncologico.

Il programma:

Dalle ore 18 l’ex torre di raffreddamento di via dell’Azoto, a Porto Marghera, ospiterà la sfilata di moda proposta da Silvia Boischio e accompagnata dal corpo di ballo del Centro di Formazione Ricerca&Danza. Alle 19:30 il concerto esclusivo di Red Canzian, poi la cena con vista dall’osservatorio panoramico a 360°. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

L’ideatore dell’iniziativa Christian Sottana dice: “Omaggio ai lavoratori, agli imprenditori, ma soprattutto alle donne”.

L’edizione di quest’anno, la seconda dopo l’esordio del 2021, realizzata con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, si intreccia col il tema della salute e della prevenzione coinvolgendo la Lilt - Lega Italiana contro i Tumori, che giusto quest’anno celebra i suoi primi 100 anni di attività e a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata.

“Gli abiti di Silvia” in passerella

Un brindisi di benvenuto accoglierà alle ore 18 i partecipanti alla serata di beneficienza. Seguirà “Gli abiti di Silvia”, sfilata di moda a cura di Silvia Boischio a favore della ricerca e prevenzione in ambito oncologico femminile. Una selezione tra gli oltre 250 capi vintage della collezione sarà indossata da dottoresse e personale paramedico, donne che hanno affrontato e sconfitto il cancro o donne particolarmente sensibili a questa problematica. L’incontro tra moda e arte ha come obiettivo l’esaltazione della femminilità in tutta la sua bellezza e anche nella sua fragilità infondendo un messaggio di forza e di coraggio. La sfilata vedrà alternarsi in passerella le esordienti “modelle” che impersoneranno alcune fra le più celebri attrici degli anni Settanta, vere e proprie icone di stile ed eleganza. A coronare il momento sarà il corpo di ballo del Centro di Formazione Ricerca&Danza, diretto dalla coreografa e insegnante Verena Filippini.

Red Canzian in concerto

Il testimone della serata passerà, quindi, al celebre compositore, cantante e produttore discografico Red Canzian che si racconterà attraverso parole e musica dalle ore 19:30. Uno spettacolo intimo e raffinato, prodotto da Dm Produzioni e concepito sotto forma di racconto a sottolineare il lato umano dell’artista, quello meno conosciuto e lontano dai riflettori. Il concerto esclusivo “Red Canzian in musica e parole" ripercorrerà oltre 50 anni di carriera attraverso i brani che hanno segnato il percorso musicale dell’ex componente dei Pooh, canzoni a tutti gli effetti colonna sonora della vita di molti. Canzian si esibirà accompagnato da tutta la famiglia: il figlio Phil Mer al pianoforte, la figlia Chiara come vocalist d’eccezione e la moglie Beatrix Niederwieser alla regia e fotografia, impreziosita da oltre 70 immagini storiche a supporto della narrazione. Uno spettacolo unico ed emozionante, attorno al quale gli spettatori potranno riconoscersi comunità in un viaggio dentro l’essenza stessa di Venezia, luogo di incontro, scambio e relazione per antonomasia.

A tavola vedendo lontano

Chiuderà la serata un momento di convivialità: la suggestiva apericena organizzata nella sala dell’osservatorio panoramico della Venezia Heritage Tower, punto di vista privilegiato della città a 60 metri d’altezza e a 360°: un colpo d’occhio eccezionale che permette di godere di una vista insolita sulla zona industriale di Porto Marghera e l'area metropolitana, “ampliando gli orizzonti” su un territorio ricchissimo di potenzialità.

La torre

Venezia Heritage Tower nasce con il proposito di dare nuova vita e restituire alla cittadinanza, con nuove fruizioni. L’ultima torre di raffreddamento di Porto Marghera esistente dal 1938, salvata dalla demolizione a differenza delle altre tre costruite e poi abbattute nell’area industriale. Un progetto che è in primis centro aggregatore fra imprese, università, scuole e protagonisti del pubblico impiego e dell’imprenditoria privata. Un luogo suggestivo, a cavallo tra passato e futuro, ambasciatore naturale delle capacità imprenditoriali del territorio e in generale del “Made in Italy”: Venezia Heritage Tower, con la sua area espositiva sulla storia e la cultura di impresa “in evoluzione permanente”, la sua forma slanciata, spazi d’incontro suggestivi, viste da non perdere, si propone come location ideale per attività educational, culturali, di rappresentanza e di business. Uno spazio di Venezia, per Venezia, aperto all’Italia e al mondo.