La benedizione di papa Francesco a San Donà e Musile per i cent’anni del ponte

In vista dell’imminente Natale, ai cittadini di Musile e della vicina San Donà è arrivata una benedizione speciale impartita da Papa Francesco. Tramite la Segretaria di stato vaticana, il Papa ha scritto ai Comuni di Musile e San Donà per ringraziarli del dono fattogli in occasione delle celebrazioni per il centenario del ponte della Vittoria, lo scorso novembre.

Allora a Sua Santità erano state spedite una memoria sulla storia dei cent’anni del ponte e lo speciale annullo postale realizzato per l’occasione. Il tutto corredato da una lettera firmata dai due sindaci, Silvia Susanna e Andrea Cereser, e dai rispettivi assessori alla Cultura, Luciano Carpenedo e Chiara Polita. Un dono che Papa Francesco ha gradito molto, come spiega la lettera di ringraziamenti inviata dalla Segreteria di stato vaticana, firmata da monsignor Roberto Campisi.

Nella lettera Papa Francesco esorta le due comunità del Piave a proseguire nella collaborazione reciproca e impartisce la sua benedizione alla cittadinanza. «Sua Santità», si legge, «ringrazia per il cordiale gesto e per i sentimenti che l’hanno ispirato e, mentre auspica che l’importante evento favorisca sempre più l’incontro fraterno e la collaborazione feconda tra le due comunità civili, invoca la celeste protezione della Vergine Maria e volentieri imparte la Benedizione Apostolica che estende ai concittadini e alle persone care».