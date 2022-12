Due gravi incidenti a Caorle e Portogruaro

Due incidenti gravi si sono verificati nella serata di giovedì 15 dicembre. Il più grave ha visto una macchina capovolgersi più volte sulla provinciale tra Ca’ Cottoni e Ca’ Corniani a Caorle.

L’automobilista è un uomo di 57 anni di Ottava Presa che è stato preso in consegna dagli operatori del Suem 118.

È stato ricoverato, la macchina è distrutta. Quasi in contemporanea un pedone di 70 anni di Portogruaro è stato travolto mentre attraversava viale Matteotti di fronte alla nota pasticceria Toffolo.

L’anziano è stato ricoverato per trauma cranico. Gli episodi seguono di qualche ora alcuni incidenti più o meno gravi. Come un tamponamento tra due auto e un furgone in A4 nella mattinata del 15 dicembre.