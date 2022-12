Festa per i pensionati dell’Usl 4, ecco tutti i nomi

Festa per il personale appena andato o che andrà in pensione a fine anno all’Usl 4 Veneto orientale, al Centro culturale Da Vinci di San Donà. A fare gli onori di casa il direttore generale Mauro Filippi e la direzione strategica. A ciascuno è stato consegnato un piccolo omaggio in onore ai tanti anni di servizio trascorso all’Usl.

Questi i nominativi dei pensionati che rappresentano in modo trasversale le tante professionalità presenti all’Ulss4, come medici, infermieri, tecnici, amministrativi: Elisabetta Alberi, Marzia Amadio, Giovanni Antonini, Cristina Antonini, Daniela Baldissera, Raffaella Barozzi, Mariapia Baruchelli, Nadia Baruzzo, Marisa Basso, Cecilia Battiston, Tiziano Bellese, Bernadetta Bello, Ivana Benincà, Fiorenza Bergo, Emanuela Berti, Elena Bianchini, Maria Albina Biasin, Nadia Boato, Cesare Boccato, Iolanda Boem, Raffaele Boer, Lucia Borin, Lorenza Botter, Dino Botosso, Carla Busa, Sergio Buso, Franca Calderan, Patrizia Camani, Rosa Maria Cancian, Massimo Carraro, Roberto Casetta, Renata Cester, Elisabetta Cester, Cinzia Chiarotto, Maria Cuzzolin, Edila D’Ambros, Cosimo De Chirico, Fausto De Ferra, Giovanna De Gironimo, Serenella De Luca, Lucia Dus, Claudio Falcomer, Barbara Fava, Doretta Filippi, Raffaela Fornasier, Patrizia Fortunato, Nicoletta Gastaldi, Amedeo Giacomet, Gabriele Giacomini, Stefania Gobbo, Fernanda Gobbo, Marilisa Grego, Barbara Gueli, Cosetta Lambertini, Mariapia Martin, Renza Mazzer, Valli Mizzaro, Alessandro Nardese, Marina Orfano, Maria Francesca Orlando, Enzo Osti, Sandra Pasquali, Angelo Antonio Pasqualini, Paola Pedrone, Stefano Peretti, Cinzia Maria Perosa, Fernanda Piccoli, Vilma Polloni, Ornella Polo, Luana Ramon, Donatella Rizetto, Luisa Rossi, Loredana Sandron, Giuliano Scantamburlo, Caterina Schugur, Francesco Stefanel, Sergio Stefanon, Sandro Stefanuto, Mariagrazia Stival, Stefano Tabaro, Sergio Toffoletto, Patrizia Toninato, Ornella Trevisan, Italo Trevisiol, Luigino Vecchiato, Mariella Vianello, Claudio Vio, Renata Zanon, Roselda Zordan.